Asalto a taxista termina en caos, choque y captura

La noche del viernes, tres sujetos fueron detenidos en el corregimiento de Salamanca, en el área de la Transístmica, por estar vinculados a un robo a mano armada contra un taxista.

Según información preliminar, los sospechosos se hicieron pasar por pasajeros y, una vez dentro del vehículo, sometieron al conductor con un arma de fuego en la zona de Sardinilla. Posteriormente, le robaron el vehículo y se dieron a la fuga.

Sin embargo, a través de una alerta ciudadana, la Policía Nacional logró interceptar a los delincuentes, quienes, durante la huida, colisionaron con otro automóvil.

Los tres fueron capturados y entregados al Ministerio Público para que se inicie el proceso judicial correspondiente y respondan por este acto violento.

Por su parte, representantes de los corregimientos a las afueras de Colón han solicitado un refuerzo en la seguridad en varias comunidades para proteger a la ciudadanía.