Asesinan a barbero en ataque armado en Don Bosco

El joven barbero Jesús Armando Rodríguez Ríos, de aproximadamente 25 años, perdió la vida la noche de ayer en un ataque armado ocurrido dentro de su barbería, ubicada sobre la Cinta Costanera, en el corregimiento de Don Bosco.

Según informes extraoficiales, varios sujetos armados ingresaron al local y abrieron fuego contra Jesús, quien recibió múltiples disparos que le causaron la muerte de manera instantánea. Durante el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada en estado grave a la policlínica JJ Vallarino, en el corregimiento de Juan Díaz.

Tras cometer el homicidio, los responsables huyeron en un vehículo. Sin embargo, abandonaron el automóvil a pocas cuadras del lugar. Las autoridades ya han identificado a varias personas que podrían estar involucradas en el suceso, y la Policía de Don Bosco mantiene un operativo en la zona para dar con los implicados.

Se presume que el crimen podría estar relacionado con una deuda por concepto de préstamo, aunque este aspecto aún está siendo investigado.

La Fiscalía de Homicidio está a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este asesinato en la ciudad capital.