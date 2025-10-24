Sucesos - 24/10/25 - 10:07 PM

Asesinan a hombre en la multi H-137 de Alto de Los Lagos

Se escucharon varios disparos en los predios de la multifamiliar y luego se observó a la víctima.

 

Por: Diomedes Sánchez / CRÍTICA -

La violencia no da tregua en Colón. En la noche de este viernes, Rafael Góndola de 54 años. fue asesinado en la comunidad Alto de Los Lagos, ubicada en el corregimiento de Cristóbal Este.

La información preliminar indica que se escucharon varios disparos en los predios de la multifamiliar H-137. Posteriormente, se observó a la víctima gravemente herida, quien fue auxiliada y trasladada al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Agentes de investigación policial llegaron al lugar para asegurar el perímetro con cinta amarilla y preservar la escena del crimen. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del occiso.

Personal del Ministerio Público inició el procesamiento de la escena para las investigaciones correspondientes.

