Contenedor con destino a España escondía 525 paquetes de droga

Panamá- Un total de 525 paquetes de presunta sustancia ilícita que se encontraban ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Atlántico, en la provincia de Colón, fueron incautados La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

Carlos Asprilla, ejecutivo de la Zona Policial de Colón, informó que las investigaciones preliminares señalan que el contenedor tiene como origen Ecuador, con paso por Panamá (Colón) y como destino final Málaga, España.

El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga, lo que permitió a las autoridades detectar irregularidades y proceder con la inspección correspondiente.

La entidad policial reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en los puertos y de mantener acciones conjuntas para prevenir el tráfico internacional de drogas.

Con este operativo, se inicia el proceso de investigación de este caso de narcotráfico que utilizaba los contenedores como medio de transporte para el envío de sustancias ilícitas.