Sucesos - 10/3/26 - 09:15 AM

Contenedor con destino a España escondía 525 paquetes de droga

Las investigaciones preliminares señalan que el contenedor tiene como origen Ecuador, con paso por Panamá (Colón) y como destino final Málaga, España.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un total de 525 paquetes de presunta sustancia ilícita que se encontraban ocultos dentro de un contenedor en un puerto del Atlántico, en la provincia de Colón, fueron incautados La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

Carlos Asprilla, ejecutivo de la Zona Policial de Colón, informó que las investigaciones preliminares señalan que el contenedor tiene como origen Ecuador, con paso por Panamá (Colón) y como destino final Málaga, España.

El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga, lo que permitió a las autoridades detectar irregularidades y proceder con la inspección correspondiente.

La entidad policial reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en los puertos y de mantener acciones conjuntas para prevenir el tráfico internacional de drogas.

Con este operativo, se inicia el proceso de investigación de este caso de narcotráfico que utilizaba los contenedores como medio de transporte para el envío de sustancias ilícitas.

 

Te puede interesar

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

 Marzo 10, 2026
Contenedor con destino a España escondía 525 paquetes de droga

Contenedor con destino a España escondía 525 paquetes de droga

 Marzo 10, 2026
Depredador sexual enfrenta la justicia por abusar a niña de 9 años

Depredador sexual enfrenta la justicia por abusar a niña de 9 años

Marzo 10, 2026
Hallan cuerpo de menor desaparecido en playa de Cacique, Colón

Hallan cuerpo de menor desaparecido en playa de Cacique, Colón

 Marzo 09, 2026
La última partida de barajas: Hombre murió atropellado camino a su casa

La última partida de barajas: Hombre murió atropellado camino a su casa

 Marzo 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon