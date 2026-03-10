Sucesos - 10/3/26 - 08:51 AM

Depredador sexual enfrenta la justicia por abusar a niña de 9 años

Las autoridades hacen un llamado a la denuncia inmediata y a proteger a los menores ante cualquier situación de riesgo.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Un hombre de 45 años fue aprehendido en Portobelo tras ser acusado de violación agravada, corrupción de menor e inviolabilidad de domicilio, por un caso que involucra a una niña de 9 años. El hecho ocurrió el 21 de febrero de 2024, según informó la Personería municipal de Portobelo.

Tras conocerse la denuncia, se iniciaron las investigaciones que llevaron a su aprehensión el pasado 6 de marzo, cuando fue requerido por un delito contra la libertad e integridad sexual de la menor. El proceso está siendo atendido por la autoridad judicial local, garantizando el seguimiento del caso.

Durante la audiencia, la Personería de Portobelo logró que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra el hombre. Se estableció la detención provisional como medida cautelar mientras continúa el proceso judicial que llevará el caso a juicio.

