Sucesos - 11/11/25 - 01:02 PM

Asesinan veinteañero a balazos en San Joaquín

Luis Inocencio Perea Ríos, de 20 años, fue atacado a tiros y murió en el hospital..

 

Por: Redacción Web -

Panamá-El área Este de la ciudad capital continúa registrando hechos violentos. Prueba de ello es que durante la madrugada del lunes, un hombre fue asesinado en La Ersa, ubicada en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal.

Las manecillas del reloj marcaban las 12:55 de la madrugada cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego. “¿Qué pasó?”, se preguntaron algunos residentes sin sospechar en ese momento que Luis Inocencio Perea Ríos, de 20 años, había sido atacado.

Otras personas que se encontraban fuera de sus casas a la hora del crimen alcanzaron a ver que varios sujetos desconocidos, que se mantenían ocultos en un herbazal, le dispararon a Perea, quien fue alcanzado por una de las balas en el lado derecho del abdomen.

Aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, falleció 40 minutos después del ataque armado.

 

 

Te puede interesar

Ronda policial encuentra hombre apuñalado en parada de buses; murió

Ronda policial encuentra hombre apuñalado en parada de buses; murió

 Noviembre 11, 2025
Asesinan veinteañero a balazos en San Joaquín

Asesinan veinteañero a balazos en San Joaquín

 Noviembre 11, 2025
Camión cargado con 400 quintales de arroz se vuelca y bloquea vía a Mariato

Camión cargado con 400 quintales de arroz se vuelca y bloquea vía a Mariato

 Noviembre 11, 2025
Violencia de género en Veraguas: el muro de silencio que perpetúa el dolor

Violencia de género en Veraguas: el muro de silencio que perpetúa el dolor

 Noviembre 11, 2025
Despliegan operativo para hallar a adulto mayor extraviado en Penonomé

Despliegan operativo para hallar a adulto mayor extraviado en Penonomé

 Noviembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí