Asesinan veinteañero a balazos en San Joaquín

Panamá-El área Este de la ciudad capital continúa registrando hechos violentos. Prueba de ello es que durante la madrugada del lunes, un hombre fue asesinado en La Ersa, ubicada en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal.

Las manecillas del reloj marcaban las 12:55 de la madrugada cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego. “¿Qué pasó?”, se preguntaron algunos residentes sin sospechar en ese momento que Luis Inocencio Perea Ríos, de 20 años, había sido atacado.

Otras personas que se encontraban fuera de sus casas a la hora del crimen alcanzaron a ver que varios sujetos desconocidos, que se mantenían ocultos en un herbazal, le dispararon a Perea, quien fue alcanzado por una de las balas en el lado derecho del abdomen.

Aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, falleció 40 minutos después del ataque armado.