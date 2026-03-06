Próxima semana inicia inscripción de candidatos en la Universidad de Panamá

Panamá- A partir de la próxima semana se abrirá el período de postulaciones para rector, decanos y directores de los centros regionales de la Universidad de Panamá, según confirmó el Dr. Eduardo Flores Castro, máxima autoridad de esta casa de estudios superiores.

La publicación de las candidaturas se realizará mediante edicto por 48 horas, seguido de un período de impugnaciones de dos días hábiles posteriores al anuncio oficial.

"Les recuerdo que los automóviles y demás bienes y recursos de la institución no deben utilizarse para actividades de proselitismo electoral", advirtió el rector a la comunidad universitaria.

La primera casa de estudios superiores del país, a través del Organismo Electoral Universitario, convocó oficialmente a la comunidad universitaria para participar en el período de postulaciones, que se desarrollará del 9 de marzo al 13 de abril de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Asimismo, se dio a conocer que la admisión preliminar de las candidaturas iniciará el 20 de abril de 2026. De acuerdo con el calendario electoral, se aprobó el proceso electoral cuya jornada se llevará a cabo el próximo 1 de julio.

Según el calendario divulgado, el proceso electoral comprenderá a 16 facultades y nueve centros regionales universitarios del país.

Podrán ejercer el derecho al voto los profesores con tres o más años de antigüedad y organización académica activa, los administrativos con nombramiento permanente y al menos cinco años de servicio, y los estudiantes regulares que hayan matriculado antes del 30 de septiembre de 2025 y aparezcan en el registro electoral final.



