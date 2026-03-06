Hallan vigilante muerto en local comercial en Sabanitas

Panamá- Funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial de Sabanitas, en Colón, atendieron la mañana de este viernes el caso de un hombre que fue encontrado suspendido en el patio de una empresa, en la comunidad de Quebrada López, área de la vía Transístmica de Colón.

Un trabajador que llegó al local comercial alrededor de las 5:30 de la madrugada descubrió la situación y la denunció ante las autoridades.

Durante la investigación inicial se reveló que la víctima fue identificada como Ariel Ricardo Rivera, de 56 años.

El representante legal de la compañía informó a las autoridades que Rivera efectuaba turnos de vigilancia eventuales en el lugar y que se enteró de lo ocurrido mediante una llamada telefónica, por lo que desconoce si él estaba pasando por alguna situación o problema.

Se coordinó con la Fiscalía de turno para poner en conocimiento la situación y realizar el levantamiento del cadáver.

Se revisarán los videos de las cámaras de vigilancia para esclarecer el caso.