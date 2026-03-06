Voraz incendio en calle 12 de Colón deja más de 15 familias damnificadas

Un voraz incendio registrado en un histórico caserón ubicado en la Calle 12 y el Callejón Martínez, en la ciudad de Colón, dejó como saldo preliminar a más de 15 familias damnificadas que perdieron todas sus pertenencias tras ser consumidas por las llamas.

​Al lugar del siniestro acudió con prontitud el Cuerpo de Bomberos de Colón, cuyos efectivos iniciaron las labores de extinción bajo condiciones críticas. Los camisas rojas tuvieron que enfrentar dificultades técnicas debido a la baja presión de agua potable en los hidrantes del sector, lo que obligó al despliegue de varios carros bomba y tanqueros para combatir el fuego de manera efectiva.

​Explosiones y pánico en el sector

​En el inmueble afectado, además de las viviendas, funcionaban negocios locales como una tintorería y un minisuper. Durante el desarrollo del incendio, se vivieron momentos de tensión extrema y pánico entre los residentes debido a una serie de explosiones registradas en la parte superior del edificio.

​Las unidades de seguridad lograron retirar varios tanques de gas del área para evitar una tragedia mayor, mientras las llamas amenazaban con propagarse hacia otros caserones colindantes en el populoso sector de la costa atlántica.

​Labores de extinción a oscuras

​Para garantizar la seguridad de los rescatistas y evitar cortocircuitos que alimentaran el fuego, la empresa eléctrica procedió al corte inmediato del suministro en la zona. Esto obligó a los bomberos a trabajar intensamente en medio de la oscuridad y el humo denso para sofocar los últimos focos del siniestro.

​Hasta el momento, las autoridades de vivienda y personal de socorro se encuentran en el sitio realizando el censo oficial de los damnificados en Colón para coordinar la ayuda humanitaria necesaria tras este lamentable suceso.