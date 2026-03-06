Trabajadores encuentran cadáver con signos de violencia en finca de Las Lomas

Panamá- El cadáver de un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, fue ubicado cerca del mediodía de este viernes por unos trabajadores de una finca privada, ubicada en la comunidad de Mata del Nance, en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Los jornaleros se encontraban realizando sus labores en la finca cuando dieron con el cuerpo del hombre, de entre 40 y 55 años, el cual vestía un bermuda negro, un suéter azul y presentaba un tatuaje en el pecho. Se presume que el hombre fue asesinado, porque a simple vista se observaba que tenía sangre en las manos y otros signos de violencia.

Tras el inesperado hallazgo, los trabajadores informaron al dueño de la finca y este a la Policía Nacional, la cual coordinó con el Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Una vez concluida la diligencia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le efectuará el examen de necropsia para establecer la causa de muerte.