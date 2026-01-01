Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

Panamá- Dos personas resultaron heridas por arma de fuego la tarde del 31 de diciembre en la ciudad de Colón, como resultado de una balacera.

El hecho de violencia ocurrió en la calle 9, avenida Herrera, donde se registró un tiroteo que dejó a las víctimas con impactos de bala en la cadera y las piernas.

Los heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron la investigación preliminar y acordonaron el perímetro para preservar la escena del crimen.

La indagatoria busca identificar a los presuntos pistoleros y establecer los motivos de esta agresión con arma de fuego.