Sucesos - 01/1/26 - 10:52 AM

Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

El hecho de violencia ocurrió en la calle 9, avenida Herrera, donde se registró un tiroteo que dejó a las víctimas con impactos de bala en la cadera y las piernas.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Dos personas resultaron heridas por arma de fuego la tarde del 31 de diciembre en la ciudad de Colón, como resultado de una balacera.

El hecho de violencia ocurrió en la calle 9, avenida Herrera, donde se registró un tiroteo que dejó a las víctimas con impactos de bala en la cadera y las piernas.

Los heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Nacional, quienes iniciaron la investigación preliminar y acordonaron el perímetro para preservar la escena del crimen.

La indagatoria busca identificar a los presuntos pistoleros y establecer los motivos de esta agresión con arma de fuego.

 

Te puede interesar

Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

 Enero 01, 2026
Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

 Enero 01, 2026
Macabro: Hallan feto en una zanja de Puerto Pilón, en Colón

Macabro: Hallan feto en una zanja de Puerto Pilón, en Colón

 Diciembre 31, 2025
Ministro Ábrego anuncia reducción del 5% en delitos de mayor impacto

Ministro Ábrego anuncia reducción del 5% en delitos de mayor impacto

 Diciembre 31, 2025
Policía desentierra 13 paquetes de droga en Pesé

Policía desentierra 13 paquetes de droga en Pesé

 Diciembre 31, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel
MUERE EL HOMBRE MÁS OBESO DEL MUNDO

MUERE EL HOMBRE MÁS OBESO DEL MUNDO