Ministro Ábrego anuncia reducción del 5% en delitos de mayor impacto

Panamá- Una rendición de cuentas al país realizó este miércoles el Ministerio de Seguridad Pública, en la sede de la Policía Nacional (PN), en la ciudad de Colón, donde, además, se anunciaron estrategias para brindar seguridad, este 31 de diciembre de 2025.

Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, informó que durante este año la fuerza pública ha intensificado su trabajo operativo y ha logrado la captura relevante de cabecillas y miembros claves del crimen organizado, debilitando su estructura financiera, logística y armada. “Estas acciones no son improvisadas; responden a investigaciones sólidas, operación internacional y un trabajo sostenido en inteligencia”, dijo.

Indicó que la seguridad pública no es solo una tarea del Estado, sino una condición indispensable para el desarrollo, la convivencia y la paz social.

El ministro Ábrego manifestó que, en cuanto a los delitos de mayor impacto, en el 2024 se registraron 16,846 casos, mientras que en el 2025 fueron 15,985, lo que representa una reducción del 5%. Añadió que la violencia doméstica es uno de los temas que más preocupa, pues en el 2024 hubo 21,273 casos en comparación con los 20,128 de este año.

Destacó que el fenómeno de la droga que afecta al país vecino (Colombia) también impacta a Panamá, lo que ha generado presión en las estructuras criminales en la frontera y en las comunidades aledañas. En este tema, dijo que hay que dejar claro que el Estado no ha cedido terreno al crimen organizado, logrando la incautación de 118,645 kilos de drogas, con una incautación histórica el pasado mes de noviembre de 13.5 toneladas, gracias al esfuerzo de los estamentos de seguridad del país y a la cooperación internacional con armadas como las de Estados Unidos y Colombia, que han incrementado el patrullaje por el Pacífico y el Caribe.

En cuanto al tema de los homicidios, señaló que en el 2024 se registraron 583 fallecimientos por violencia, en comparación con los 588 de este año, lo que revela 5 casos más, aunque consideró que el fenómeno se ha mantenido controlado.

También destacó que dificultades estructurales, como decisiones del sistema de justicia, han permitido que delincuentes de alto perfil accedan a medidas cautelares, y que se ha evidenciado que, tras obtener estas medidas, se producen nuevos homicidios en los mismos sectores o en círculos delictivos.

Puntualizó que continuarán su trabajo con más profesionalismo policial, cooperación internacional, inteligencia y un compromiso inquebrantable con la legalidad y la vida, para proteger a la comunidad.

Por su parte, Jaime Fernández, director de la Policía Nacional (PN), dio a conocer que uno de los retos es el uso de drones, que se acercan todos los días a los centros penitenciarios. En Colón, por ejemplo, se han registrado hasta 60 incursiones de drones en la cárcel Nueva Esperanza.

Fernández señaló que otro de los retos es implementar tecnologías para combatir la entrada de celulares, narcóticos y otros productos en los penales, con el fin de cortar la comunicación y evitar que se cometan delitos desde las cárceles.



