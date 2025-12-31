Macabro: Hallan feto en una zanja de Puerto Pilón, en Colón

A pocas horas de que culmine el 2025, moradores de la comunidad de Río Alejandro en el corregimiento de Puerto Pilón, provincia de Colón, quedaron sorprendidos al observar el cuerpo de un feto en la zanja de esta populosa población.

En la zanja se observó el diminuto cuerpo entre las aguas servidas, como si fuera una basura, en medio de la presencia de adultos y niños que veían este pequeño cuerpo en formación.

Al ver este feto, los moradores informaron a la Policía Nacional sobre este hallazgo.

Mientras la Policía Nacional, como primer interviniente, acudió al lugar, quien procedió a cerrar toda el área.

El cuerpo del feto fue extraído de la zanja de aguas servidas y trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón. Se inicia la investigación por este macabro hallazgo.