Ataque a balazos en Sabanitas: Hombre llega herido a policlínica

Panamá- Con dos heridas en su cuerpo llegó la mañana de este lunes un hombre a recibir atención médica al cuarto de urgencias de la Policlínica de la Caja de Seguro Social Don Laurencio Jaén Ocaña, en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

El herido fue identificado como Fermín Sánchez, de 31 años, quien fue atacado en una plaza comercial de Sabanitas por tres sujetos.

Sánchez fue herido por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho, con entrada y salida. La segunda herida fue en el área del abdomen, lado derecho, donde la bala entró, pero no salió.

Fue atendido inicialmente en esta policlínica y de allí trasladado al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para continuar con su atención por los galenos de turno.

En la investigación que se adelanta se conoció que los tres sujetos le hicieron varias detonaciones en esa área, para luego abandonar la escena en un vehículo en el que se dieron a la fuga. El automóvil posteriormente fue detectado frente a la multifamiliar 19 del residencial Irving Saladino, en la comunidad de Santa Rita, en Sabanitas.

Se inicia el proceso de investigación por este hecho de violencia.