Contenedores procedentes de Ecuador ocultaban droga con destino a Reino Unido

Panamá- Un total de 1,777 paquetes de drogas decomisados fue el resultado de una intervención conjunta del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, en un operativo que culminó la noche del domingo en la Terminal portuaria de la zona del Caribe.

La droga estaba oculta en dos contenedores que, de acuerdo con la documentación, habían salido de Ecuador y estaban en tránsito por Panamá (Colón) con destino a final el London Gateway Port, en el Reino Unido.

Los estupefacientes se encontraban dentro de sacos de color negro que contenían los paquetes forrados en tonos crema, vino y rojo, y muchos de ellos identificados en su parte superior.

La droga fue trasladada hacia la sede naval en Colón, donde fue contabilizada y custodiada por agentes del SENAN.

Mientras tanto, los funcionarios del Ministerio Público han iniciado la investigación por la incautación de estupefacientes.



