¡Tragedia! Hombre muere electrocutado mientras podaba una palmera

Panamá- El señor Belisario Ábrego Guerra, de 42 años, falleció en medio de un trágico accidente hogareño en el sector de Loma Bonita, en Finca 4, Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Todo ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. de ayer, cuando Ábrego estaba podando una palmera que se ubica al borde de la vía, cerca del tendido eléctrico. Al parecer, mientras realizaba los cortes, el machete entró en contacto con los cables y se produjo una descarga eléctrica que lo mató al instante.

Tras el hecho, los residentes del lugar llamaron a los bomberos y a los paramédicos, pero lamentablemente cuando estos llegaron confirmaron lo que ellos ya sospechaban: don Belisario había muerto electrocutado.

Personal del Ministerio Público se presentó en la escena para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, mientras que la Policía Nacional custodiaba el área, ya que había muchos curiosos queriendo saber qué había ocurrido.