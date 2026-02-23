Sucesos - 23/2/26 - 09:07 AM

¡Tragedia! Hombre muere electrocutado mientras podaba una palmera

Ábrego estaba podando una palmera que se ubica al borde de la vía, cerca del tendido eléctrico.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El señor Belisario Ábrego Guerra, de 42 años, falleció en medio de un trágico accidente hogareño en el sector de Loma Bonita, en Finca 4, Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Todo ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. de ayer, cuando Ábrego estaba podando una palmera que se ubica al borde de la vía, cerca del tendido eléctrico. Al parecer, mientras realizaba los cortes, el machete entró en contacto con los cables y se produjo una descarga eléctrica que lo mató al instante.

Tras el hecho, los residentes del lugar llamaron a los bomberos y a los paramédicos, pero lamentablemente cuando estos llegaron confirmaron lo que ellos ya sospechaban: don Belisario había muerto electrocutado.

Personal del Ministerio Público se presentó en la escena para efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver, mientras que la Policía Nacional custodiaba el área, ya que había muchos curiosos queriendo saber qué había ocurrido.

 

 

Te puede interesar

Madrugada fatal: Peatón muere atropellado por un metrobús en La Cabima

Madrugada fatal: Peatón muere atropellado por un metrobús en La Cabima

 Febrero 23, 2026
Ataque a balazos en Sabanitas: Hombre llega herido a policlínica

Ataque a balazos en Sabanitas: Hombre llega herido a policlínica

 Febrero 23, 2026
Dolor en Cerro Sombrero: Pequeña fallece mientras era trasladada al hospital

Dolor en Cerro Sombrero: Pequeña fallece mientras era trasladada al hospital

 Febrero 23, 2026
¡Tragedia! Hombre muere electrocutado mientras podaba una palmera

¡Tragedia! Hombre muere electrocutado mientras podaba una palmera

 Febrero 23, 2026
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Egos, plata y salsa: La guerra fría que separó a Willie Colón y Rubén Blades

Egos, plata y salsa: La guerra fría que separó a Willie Colón y Rubén Blades