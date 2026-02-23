Sucesos - 23/2/26 - 11:47 AM

Madrugada fatal: Peatón muere atropellado por un metrobús en La Cabima

Según se confirmó, el trágico hecho de tránsito ocurrió en la vía Transístmica, próximo a la entrada de La Cabima, en dirección hacia San Isidro.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persona murió en horas de la madrugada de este lunes luego de que fue atropellada por un metrobús.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencia (SUME) se presentaron en la escena del atropello y evaluaron a la víctima, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por ella, porque ya había fallecido producto de los politraumatismos que sufrió durante el impacto.

Testigos aseguran que la víctima sufrió un severo daño craneoencefálico, por lo que murió rápidamente, en medio de un gran charco de su propia sangre.

Tras el hecho, unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron en la escena para dirigir el tránsito e iniciar la investigación del caso en conjunto con Criminalística del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

 

