Dolor en Cerro Sombrero: Pequeña fallece mientras era trasladada al hospital

Panamá- Una familia está de luto luego de que su pequeña, de tan solo 3 años, falleciera producto de un cuadro de fiebre, vómito y diarrea que padecía.

Los familiares de la menor, al ver que su condición empeoraba, llamaron al número 911 para trasladarla al Hospital de San Félix desde la comunidad de Cerro Sombrero, corregimiento Alto Caballero, distrito de Munä, en la Comarca Ngäbe-Buglé, donde residen. Lamentablemente, todos los esfuerzos de los padres y paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, fueron en vano, ya que la niña murió en camino al centro médico.

El levantamiento del cadáver se realizó con celeridad, ya que en cuestión de minutos el personal de la Personería de Tolé llevó a cabo la diligencia y trasladó el cuerpo para examinarlo, como parte del inicio de la investigación sumaria que adelantará el Ministerio Público por este trágico hecho.