Encapuchados con fusiles asaltan vivienda en Cristóbal

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Cinco sujetos encapuchados sorprendieron a una familia asiática este martes dentro de su vivienda, ubicada en la segunda etapa de la comunidad de La Cresta, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

La información del caso señala que los delincuentes, vestidos de color negro, con suéteres de manga larga, cortaron las verjas de una de las ventanas de la residencia e ingresaron. Ya dentro, con armas de fuego tipo fusil que llevaban, encañonaron a las tres personas y las sometieron.

Los ladrones se llevaron 2 mil dólares en efectivo, un teléfono iPhone cuyo costo alcanza los 200 dólares, y prendas varias valoradas en unos 4 mil dólares.

Las víctimas fueron reseñadas como ciudadanos de origen asiático: un hombre y una mujer, de 63 años de edad y una sobrina. Se coordinó con la atención primaria, donde los afectados interpondrán la denuncia por el robo agravado.

