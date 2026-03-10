Sucesos - 10/3/26 - 04:44 PM

De la lista de los más buscados al presidio en menos de 24 horas

Blandón West fue incluido en la lista de los más buscados por homicidio, junto con Jatniel Ismael Brown Ríos, quien aún permanece prófugo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Luego de menos de 24 horas después de que la Policía Nacional emitiera un boletín de "Se Busca", Ge Dullah Blandón West, vinculado con la muerte del señor Rogelio Hudson, de 70 años, fue aprehendido gracias a la colaboración ciudadana.

Blandón West fue incluido en la lista de los más buscados por homicidio, junto con Jatniel Ismael Brown Ríos, quien aún permanece prófugo.

A los jóvenes se les acusa de haber apedreado a Hudson el pasado 24 de febrero en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, causándole lesiones que, 48 horas después de la agresión, cobraron su vida en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital.

Por este caso, un adolescente ya fue aprehendido el pasado jueves 5 de marzo mediante diligencias de allanamiento efectuadas por la Fiscalía de Niñez y Adolescencia en Colón.

Ayer, se realizaron las honras fúnebres de Hudson en la iglesia evangélica de Dios, ubicada en calle 6.ª, avenida Meléndez de Colón, en donde familiares y amigos pidieron justicia por su muerte.

 

Te puede interesar

De la lista de los más buscados al presidio en menos de 24 horas

De la lista de los más buscados al presidio en menos de 24 horas

 Marzo 10, 2026
Encapuchados con fusiles asaltan vivienda en Cristóbal

Encapuchados con fusiles asaltan vivienda en Cristóbal

 Marzo 10, 2026
Ocultos en moldes de aluminio: decomisan 16 paquetes de droga en Chiriquí

Ocultos en moldes de aluminio: decomisan 16 paquetes de droga en Chiriquí

 Marzo 10, 2026
Amarró y amordazó a su vecinita para tocarla; quedó detenido

Amarró y amordazó a su vecinita para tocarla; quedó detenido

 Marzo 10, 2026
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

 Marzo 10, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí