De la lista de los más buscados al presidio en menos de 24 horas

Panamá- Luego de menos de 24 horas después de que la Policía Nacional emitiera un boletín de "Se Busca", Ge Dullah Blandón West, vinculado con la muerte del señor Rogelio Hudson, de 70 años, fue aprehendido gracias a la colaboración ciudadana.

Blandón West fue incluido en la lista de los más buscados por homicidio, junto con Jatniel Ismael Brown Ríos, quien aún permanece prófugo.

A los jóvenes se les acusa de haber apedreado a Hudson el pasado 24 de febrero en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, causándole lesiones que, 48 horas después de la agresión, cobraron su vida en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital.

Por este caso, un adolescente ya fue aprehendido el pasado jueves 5 de marzo mediante diligencias de allanamiento efectuadas por la Fiscalía de Niñez y Adolescencia en Colón.

Ayer, se realizaron las honras fúnebres de Hudson en la iglesia evangélica de Dios, ubicada en calle 6.ª, avenida Meléndez de Colón, en donde familiares y amigos pidieron justicia por su muerte.