Atrapan a “Cholo Bemba” y “Byron” por tentativa de homicidio en Colón

“Cholo Bemba” y “Byron” son las dos personas que fueron atrapadas en acciones de allanamientos en la provincia de Colón, por parte del Ministerio Público (MP) en coordinación con la Policía Nacional.

A ambos, el MP los estaba buscando por delitos contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de tentativa de homicidio.

En el caso de “Cholo Bemba”, de 23 años, fue aprehendido en la comunidad de Nuevo San Juan, área de la Transístmica de Colón, por un hecho de tentativa de homicidio ocurrido el 1 de mayo del presente año.

Asimismo, en el sector de La Feria, alias “Byron”, de 24 años, fue aprehendido presuntamente vinculado a un hecho de tentativa de homicidio ocurrido el 17 de septiembre de 2025 en el corregimiento de Cativá.

Ambos sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía de Homicidios para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades judiciales.

Ahora deberán comparecer ante un juez de garantías para legalizar la aprehensión, la imputación de cargos y las medidas cautelares.