Roban vehículo en falsa compra: los atraparon en flagrancia

Panamá- A dos hombres que robaron el vehículo a un ciudadano les salió mal el plan, ya que fueron aprehendidos en flagrancia por una ronda policial.

Todo ocurrió este viernes en El Colmenar, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, sector en donde los delincuentes habían citado al dueño de un vehículo en venta para evaluarlo.

Según confirmó la Policía Nacional, los delincuentes habían contactado al vendedor a través de redes sociales, pero cuando el hombre llegó al sector, lo encañonaron con un arma de fuego y lo despojaron del vehículo.

Afortunadamente, la víctima reaccionó rápido y llamó a la policía; una ronda que se encontraba en el área respondió a su llamado. Los uniformados persiguieron a los delincuentes que huían en el carro de la víctima y lograron aprehenderlos poco después de cometer el asalto.

Fue durante la revisión de rutina que los uniformados ubicaron, en poder de uno de los sospechosos, un arma de fuego con su proveedor y tres municiones vivas, que se presume fue la utilizada para amenazar a la víctima.

Tras la captura, los sospechosos fueron conducidos a la subestación más cercana, para luego ser puestos a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.