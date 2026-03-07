Sucesos - 07/3/26 - 12:00 PM

Atrapan a 'Flecha', pandillero condenado en Colón

Mantenía una condena vigente de 90 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Un ciudadano conocido como “Flecha” fue aprehendido en la ciudad de Colón, en medio del operativo denominado “Escape”, desarrollado por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

La detención de esta persona se dio en el corregimiento del Barrio Norte, que forma parte de la urbe colonense.

Esta persona conocida como “Flecha” mantenía una condena vigente de 90 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

Por lo que el aprehendido fue remitido a las autoridades correspondientes para el debido proceso legal y empezará a cumplir su condena por pandillerismo,

En este sentido la PN exhortó a la población a colaborar con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa que contribuya a la prevención del delito en Colón y otras provincias del país.

Atrapan a 'Flecha', pandillero condenado en Colón

Las acciones de pandillas se mantienen en diferentes puntos de la ciudad y afueras de Colón, donde en los últimos años se ha extendido a las comunidades costeras.

