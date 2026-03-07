Sucesos - 07/3/26 - 10:56 AM

Estaba cargado con sobres de nieve en Sabanitas

El sujeto se le encontró una bolsa plástica transparente que en su interior mantenía 74 carrizos plásticos con polvo blanco de presuntas sustancias ilícitas.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Durante un recorrido preventivo por agentes de la Policía Nacional, a lo interno de la comunidad Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas en la provincia de Colón, se procedió a aprehender a un ciudadano de 19 años, quien portaba sustancias ilícitas, tras realizar un operativo en el sector.

De acuerdo con la PN, los agentes policiales observaron a un sujeto, quien, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.

LEE TAMBIÉN: Trump avisa que "no permitirá la influencia extranjera" en el Canal de Panamá

Sin embargo, tras ser atrapado, se procedió a su revisión, ubicándole una bolsa plástica transparente que en su interior mantenía 74 carrizos plásticos con polvo blanco de presuntas sustancias ilícitas.

Por lo que él, como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente, ante la Fiscalía de drogas, por esta acción de microtráfico.

Te puede interesar

Atrapan a 'Flecha', pandillero condenado en Colón

Atrapan a 'Flecha', pandillero condenado en Colón

 Marzo 07, 2026
Estaba cargado con sobres de nieve en Sabanitas

Estaba cargado con sobres de nieve en Sabanitas

 Marzo 07, 2026
Voraz incendio en calle 12 de Colón deja más de 15 familias damnificadas

Voraz incendio en calle 12 de Colón deja más de 15 familias damnificadas

 Marzo 06, 2026
Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

 Marzo 06, 2026
Trabajadores encuentran cadáver con signos de violencia en finca de Las Lomas

Trabajadores encuentran cadáver con signos de violencia en finca de Las Lomas

 Marzo 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí