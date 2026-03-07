Estaba cargado con sobres de nieve en Sabanitas
El sujeto se le encontró una bolsa plástica transparente que en su interior mantenía 74 carrizos plásticos con polvo blanco de presuntas sustancias ilícitas.
Durante un recorrido preventivo por agentes de la Policía Nacional, a lo interno de la comunidad Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas en la provincia de Colón, se procedió a aprehender a un ciudadano de 19 años, quien portaba sustancias ilícitas, tras realizar un operativo en el sector.
De acuerdo con la PN, los agentes policiales observaron a un sujeto, quien, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.
Sin embargo, tras ser atrapado, se procedió a su revisión, ubicándole una bolsa plástica transparente que en su interior mantenía 74 carrizos plásticos con polvo blanco de presuntas sustancias ilícitas.
Por lo que él, como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente, ante la Fiscalía de drogas, por esta acción de microtráfico.