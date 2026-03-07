Estaba cargado con sobres de nieve en Sabanitas

Durante un recorrido preventivo por agentes de la Policía Nacional, a lo interno de la comunidad Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas en la provincia de Colón, se procedió a aprehender a un ciudadano de 19 años, quien portaba sustancias ilícitas, tras realizar un operativo en el sector.

De acuerdo con la PN, los agentes policiales observaron a un sujeto, quien, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.

Sin embargo, tras ser atrapado, se procedió a su revisión, ubicándole una bolsa plástica transparente que en su interior mantenía 74 carrizos plásticos con polvo blanco de presuntas sustancias ilícitas.

Por lo que él, como los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente, ante la Fiscalía de drogas, por esta acción de microtráfico.