Atrapan a 'Roro', uno de los 'Más Buscados' por homicidio en San Miguelito

Panamá- Roderick Josué Sánchez Lee, alias 'Roro', figura en la lista de los 'Más Buscados' por homicidio y fue aprehendido en el sector de La Ensenada de Buenos Aires, ubicada en San Isidro, corregimiento de Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

El subcomisionado Walter Stanziola, jefe de la zona policial de San Miguelito, detalló que 'Roro', de 21 años, fue ubicado dentro de una de las casas de La Ensenada tras un operativo adelantado por unidades de la Dirección de Investigación Policial (DIP) y el Ministerio Público.

El alias de 'Roro' está vinculado con el homicidio de Ricardo Oliver Watson Goldames, alias 'Ricky', ocurrido el pasado 28 de mayo de 2025 en la vereda conocida como 'El Churrasco', ubicada en el sector 5 de Samaria, distrito de San Miguelito. Ese día, dos sujetos llegaron a la vereda y llamaron a Watson por su nombre. Cuando él salió de su casa, uno de los atacantes —presuntamente 'Roro'— le disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego, causándole la muerte de forma inmediata.

Ahora, el señalado será presentado ante un juez de garantías para la judicialización, ya que es solicitado por la Fiscalía Regional de San Miguelito por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado. Por otra parte, según agregó Stanziola, durante la misma diligencia se retuvo a otro sujeto de 20 años, sobre quien pesa una orden de captura, pero no especificó por qué delito.