Sucesos - 04/12/25 - 01:38 PM

Golpe a la criminalidad: Aprehenden a 5 personas, entre ellos cuatro menores

Los allanamientos y registros se efectuaron en varias comunidades de los corregimientos de Buena Vista y Cristóbal Este, donde se detuvo a un hombre solicitado por el delito de pandillerismo.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La Operación “Cordón” fue la acción desarrollada por el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional en la provincia de Colón, en la que se detuvo a cinco personas con casos pendientes ante la justicia.

Los allanamientos y registros se efectuaron en varias comunidades de los corregimientos de Buena Vista y Cristóbal Este, donde se detuvo a un hombre solicitado por el delito de pandillerismo por su presunta vinculación al grupo criminal autodenominado "Killa" de Río Alejandro.

También se aprehendieron a cuatro adolescentes de 17 años, presuntamente vinculados a investigaciones por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado, hecho ocurrido en Altos de Los Lagos el 8 de julio de 2025.

Asimismo, se decomisaron indicios tecnológicos y municiones de armas de fuego. Tanto las evidencias como los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. La captura de estos adolescentes refleja una preocupante tendencia de jóvenes involucrados en delitos graves como el homicidio.

