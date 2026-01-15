Atropellan a hombre y muere en una calle de Colón

Un hombre murió en horas de la noche del miércoles producto de un atropello en la carretera Panamá-Colón, cuando intentaba cruzar la vía.

El hecho se dio a la altura de la comunidad de San Martín, que pertenece al corregimiento de Cativa en Colón.

El cuerpo fue atropellado y quedó tirado a orillas de la carretera. Al lugar llegó un equipo del Cuerpo de Bomberos, quienes comprobaron que la persona, cuya identidad se desconoce, no tenía signos vitales.

La Policía de Tránsito procedió a cerrar el área del accidente para que el Ministerio Público realizara el levantamiento del cuerpo y lo trasladara hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón.

Residentes del lugar informaron que la persona no residía en la comunidad.

Se inicia la investigación por este atropello, en el que perdió la vida esta persona.