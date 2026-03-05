Sucesos - 05/3/26 - 01:24 PM

Reciclador es hallado sin vida en el río Cabra

"¿Quién será?", se preguntaban los curiosos que visualizaron el cuerpo desde el puente —que pasa sobre el río y que divide ambos corregimientos—.

 

Panamá-  En pleno verano y sin que se produjeran lluvias en la zona, los residentes de Pacora y 24 de Diciembre fueron sorprendidos por el hallazgo del cadáver de un hombre flotando en las aguas del río Cabra, en la parte del río que colinda con la plaza El Trébol #1.

"¿Quién será?", se preguntaban los curiosos que visualizaron el cuerpo desde el puente —que pasa sobre el río y que divide ambos corregimientos—, mientras esperaban al personal del Ministerio Público para que realizara el levantamiento del cuerpo.

Al parecer, como el cadáver estaba boca arriba, uno de los presentes identificó a la víctima como José Manuel Rivas, de entre 70 y 80 años, quien era conocido en el área, ya que se dedicaba al reciclaje.

Será a través del examen de necropsia que se determinará si se ahogó como se sospecha o si la causa de muerte está relacionada con otra cosa.

 

 

