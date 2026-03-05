Sucesos - 05/3/26 - 03:24 PM

Se cansó de huir: Alias "Mena", buscado por pandillerismo, se entregó

Mena se presentó voluntariamente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, cuya sede se ubica en el complejo de edificios Central Park, en la vía Transístmica, corregimiento de Pueblo Nuevo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Diez días después de que el Ministerio Público y la Policía Nacional emitieran un boletín de 'Se Busca' por el delito de pandillerismo contra Harol Mena Arce, alias "Mena", este decidió entregarse a las autoridades.

Este jueves, Mena se presentó voluntariamente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, cuya sede se ubica en el complejo de edificios Central Park, en la vía Transístmica, corregimiento de Pueblo Nuevo.

Alias "Mena" era buscado por su presunta vinculación con el grupo criminal denominado Unión de Sinaloa, desarticulada el pasado 14 de enero mediante la Operación Dominio, producto de la cual se aprehendió a 15 personas a través de 44 diligencias de allanamientos efectuadas en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con las investigaciones relacionadas con esta pandilla, sus miembros tenían el control territorial en el corregimiento de Belisario Porras, sector 32 y 35 de Veranillo y sector 1 de Samaria. Desde el 2023 son investigados por la comisión de diversos delitos como posesión de drogas, armas de fuego ilegales y homicidios.

