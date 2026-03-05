Sucesos - 05/3/26 - 04:12 PM

Desarticulan puntos de venta de drogas en Capira, Chame y San Carlos

Las 21 personas aprehendidas, entre ellas tres mujeres, podrían enfrentar cargos por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de microtráfico.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un total de 21 personas, fueron aprehendidas durante la operación 'Sobredosis' llevada a cabo en horas de la madrugada de hoy en varios distritos de la provincia de Panamá Oeste, por microtráfico.

El operativo estuvo a cargo de unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, y personal de la Fiscalía de Drogas de esta provincia. Las 21 personas aprehendidas, entre ellas tres mujeres, podrían enfrentar cargos por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de microtráfico.

Según la Fiscalía de Drogas, en total se practicaron nueve diligencias de allanamientos en los distritos de Capira, Chame y San Carlos, en donde además se incautó dinero en efectivo, presunta sustancia ilícita y equipos electrónicos.

Desarticulan puntos de venta de drogas en Capira, Chame y San Carlos

Desarticulan puntos de venta de drogas en Capira, Chame y San Carlos

 Marzo 05, 2026
Se cansó de huir: Alias "Mena", buscado por pandillerismo, se entregó

Se cansó de huir: Alias "Mena", buscado por pandillerismo, se entregó

Marzo 05, 2026
¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Marzo 05, 2026
Reciclador es hallado sin vida en el río Cabra

Reciclador es hallado sin vida en el río Cabra

 Marzo 05, 2026
Justicia para Rogelio: Menor detenido por asesinato a pedradas de adulto mayor

Justicia para Rogelio: Menor detenido por asesinato a pedradas de adulto mayor

 Marzo 05, 2026

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora
¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle

¡Alarma! Mujer baleada mientras esperaba en el muelle