Desarticulan puntos de venta de drogas en Capira, Chame y San Carlos

Panamá- Un total de 21 personas, fueron aprehendidas durante la operación 'Sobredosis' llevada a cabo en horas de la madrugada de hoy en varios distritos de la provincia de Panamá Oeste, por microtráfico.

El operativo estuvo a cargo de unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, y personal de la Fiscalía de Drogas de esta provincia. Las 21 personas aprehendidas, entre ellas tres mujeres, podrían enfrentar cargos por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de microtráfico.

Según la Fiscalía de Drogas, en total se practicaron nueve diligencias de allanamientos en los distritos de Capira, Chame y San Carlos, en donde además se incautó dinero en efectivo, presunta sustancia ilícita y equipos electrónicos.