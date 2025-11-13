Atropellan a un jaguar en la autopista Panamá-Colón; está delicado

Panamá- Un jaguar fue atropellado en la autopista Panamá-Colón, a la altura del kilómetro 39, por lo que requirió ser retirado del lugar y trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre.

El Ministerio de Ambiente hizo un llamado a los conductores para que manejen con precaución, principalmente en zonas boscosas y los corredores de fauna silvestre.

La pérdida de hábitat debido a la deforestación para la agricultura y la ganadería empuja a estos felinos a cazar animales de granja, como vacas y terneros.

Días atrás, se observó un ternero en esta misma vía, lo que representa un peligro para los conductores. Estas áreas colindan con muchas actividades ganaderas en los corregimientos de Buena Vista, San Juan y Santa Rosa, en la zona transístmica de Colón. Muchos ganaderos se quejan de la presencia de estos jaguares que atacan a sus reses.