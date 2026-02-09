Sucesos - 09/2/26 - 04:27 PM

Buscan a pescador colombiano desaparecido en Panamá

La última vez que los familiares de Daison lo vieron fue el 2 de febrero, cuando se dirigía hacia el Mercado del Marisco, ubicado en la avenida Balboa, donde partiría en un bote para efectuar labores de pesca.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- ¿Dónde está? Es lo que se preguntan familiares, amigos y conocidos del colombiano Daison Pomares Moreno, de 29 años, pues no han sabido nada de él desde el pasado lunes.

La última vez que los familiares de Daison lo vieron fue el 2 de febrero, cuando se dirigía hacia el Mercado del Marisco, ubicado en la avenida Balboa, donde partiría en un bote para efectuar labores de pesca.

Según confirmó el Ministerio Público, la desaparición del colombiano es investigada por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, cuyo personal mantiene de forma constante las labores de búsqueda como parte de las diligencias investigativas para dar con su ubicación.

El extranjero es de tez morena, contextura gruesa, estatura media, usa aretes y tiene varios tatuajes visibles, entre ellos: el rostro de Jesucristo en el brazo izquierdo, una estrella en la pierna derecha y la palabra “DIOS” en la espalda.

Si usted lo ha visto o tiene información que permita ubicarlo, puede comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 520-1355 / 520-1358 / 520-1357, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Primera Subregional de Panamá Metro.

Te puede interesar

Buscan a pescador colombiano desaparecido en Panamá

Buscan a pescador colombiano desaparecido en Panamá

 Febrero 09, 2026
Rescatan niño atrapado en cabina de camión tras choque en Chepo

Rescatan niño atrapado en cabina de camión tras choque en Chepo

 Febrero 09, 2026
Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

 Febrero 09, 2026
Adolescente de 17 años queda detenido por homicidio en Sabanitas

Adolescente de 17 años queda detenido por homicidio en Sabanitas

 Febrero 09, 2026
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

 Febrero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí