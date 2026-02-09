Buscan a pescador colombiano desaparecido en Panamá

Panamá- ¿Dónde está? Es lo que se preguntan familiares, amigos y conocidos del colombiano Daison Pomares Moreno, de 29 años, pues no han sabido nada de él desde el pasado lunes.

La última vez que los familiares de Daison lo vieron fue el 2 de febrero, cuando se dirigía hacia el Mercado del Marisco, ubicado en la avenida Balboa, donde partiría en un bote para efectuar labores de pesca.

Según confirmó el Ministerio Público, la desaparición del colombiano es investigada por la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, cuyo personal mantiene de forma constante las labores de búsqueda como parte de las diligencias investigativas para dar con su ubicación.

El extranjero es de tez morena, contextura gruesa, estatura media, usa aretes y tiene varios tatuajes visibles, entre ellos: el rostro de Jesucristo en el brazo izquierdo, una estrella en la pierna derecha y la palabra “DIOS” en la espalda.

Si usted lo ha visto o tiene información que permita ubicarlo, puede comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 520-1355 / 520-1358 / 520-1357, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Primera Subregional de Panamá Metro.