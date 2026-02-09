Sucesos - 09/2/26 - 03:54 PM

Rescatan niño atrapado en cabina de camión tras choque en Chepo

El camión chocó contra un poste y un árbol, donde quedó incrustado del lado del pasajero.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Momentos de angustia vivió un padre luego de que uno de sus dos hijos terminara atrapado dentro de la cabina del camión que conducía, tras un accidente de tránsito ocurrido en Tierra Prometida, Tanara, distrito de Chepo.

Según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el camión —del tipo que se utiliza para trasladar ganado— chocó contra un poste y un árbol, donde quedó incrustado del lado del pasajero.

Producto del fuerte impacto, el menor quedó atrapado dentro del cabezal del articulado, por lo que su padre solicitó ayuda.

Las unidades de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) lograron liberar al menor, el cual no sufrió lesiones de consideración. Al parecer, fue más el susto que otra cosa; pero, de todas formas, el niño fue evaluado por paramédicos del Servicio de Atención Médica Pre-Hospitalaria, Emergencias y Rescate (SAMER) en la escena. No requirió traslado a un centro médico.

Este hecho de tránsito, aunque no reportó pérdida de vidas, sí causó daños materiales al camión, sobre todo en el cabezal.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito investigan el caso para determinar la causa.

