Atropello fatal en la madrugada: víctima intentaba cruzar la vía Domingo Díaz

Al parecer, la víctima intentaba cruzar la vía y uno de los vehículos involucrados en este fatal hecho de tránsito no alcanzó a verla a tiempo y, pese a que intentó esquivarla, la atropelló de todas formas.

 

Panamá- Una persona, por ahora de generales desconocidas, falleció en horas de la madrugada de este domingo, luego de que fue víctima de un atropello y posterior colisión que tuvo lugar en la vía Domingo Díaz, próximo a la estación del Metro Pedregal y al puente vehicular de El Parador.

Al parecer, la víctima intentaba cruzar la vía y uno de los vehículos involucrados en este fatal hecho de tránsito no alcanzó a verla a tiempo y, pese a que intentó esquivarla, la atropelló de todas formas. Producto del fuerte impacto —pues el vehículo venía bajando del puente a una velocidad considerable—, la víctima falleció en la escena del atropello. Su cadáver quedó tirado a un costado de la vía, justo frente a un reconocido taller de mecánica.

También se informó que, luego del atropello, el conductor del vehículo perdió el control del volante y terminó colisionando con otro automóvil. Uno quedó justo debajo del puente de la estación y el otro, unos metros más adelante, con daños de consideración en la parte frontal, justo donde impactó el cuerpo de la víctima.

Otras personas que transitaban por la vía a esa hora de la madrugada se bajaron de sus vehículos para ver si podían ayudar al peatón, pero ya era tarde, porque había fallecido de forma instantánea.

