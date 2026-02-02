Atropello mortal en la Cinta Costera: Hombre fallece al intentar cruzar la vía

Panamá- Un hombre, que no portaba documentos, murió atropellado poco antes de las 11:00 p.m. de ayer, en un accidente de tránsito ocurrido en la Cinta Costera 1, próximo al puente peatonal que se ubica en ese punto de la vía.

En este hecho de tránsito está involucrada una motocicleta de color negro, cuyo conductor permaneció en la escena.

Según testigos, el hombre, de rasgos indígenas, intentaba cruzar la vía frente a los estacionamientos del Boulevard, cuando fue mortalmente atropellado por la motocicleta.

Producto del fuerte impacto, la víctima cayó en la orilla de la vía, justo frente a la motocicleta.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias se presentaron a la escena, pero no pudieron hacer nada por la víctima, más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.



