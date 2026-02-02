Conductor atrapado tras choque múltiple en autopista Arraiján–La Chorrera

Una colisión múltiple registrada la mañana de este lunes 2 de febrero en la autopista Arraiján–La Chorrera, a la altura de Hato Montaña, en el distrito de Arraiján, dejó como saldo una persona lesionada y un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía.

En el accidente estuvo involucrado un bus tipo coaster de la ruta Chame–Panamá, cuyo conductor quedó atrapado dentro de la carrocería tras el impacto. Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) logró liberarlo utilizando herramientas de corte y expansión, en una maniobra que se extendió por varios minutos.

Una vez rescatado, el herido fue atendido por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) y posteriormente trasladado al hospital Nicolás A. Solano, donde quedó bajo observación médica.

De acuerdo con un informe preliminar del BCBRP, el resto de los pasajeros del transporte colectivo y los ocupantes de los otros vehículos involucrados resultaron ilesos, aunque el accidente provocó largas filas y retrasos durante buena parte de la mañana.



