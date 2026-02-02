Sucesos - 02/2/26 - 11:11 AM

Rescate nocturno: Salvan perro que cayó en un tanque de aguas negras

Miembros del programa 'Vecinos Vigilantes' de la urbanización, al darse cuenta de lo ocurrido, se organizaron y llamaron al #104 de la Policía Nacional para pedir ayuda.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un rescate nocturno de un can activó anoche las alarmas de la Policía Nacional y de los residentes de la barriada Canta Rana, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Poco después, varias unidades llegaron al lugar, en donde se ubicaba un tanque de aguas negras, y con la ayuda de una escalera, lograron sacar al canino sano y salvo.

Al parecer, el tanque estaba vacío, lo que hizo la diferencia en el resultado de este accidente, permitiendo que una familia pudiera dormir tranquila, sabiendo que su mascota se encontraba bien.


 

 

