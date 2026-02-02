Sucesos - 02/2/26 - 12:57 PM

Tragedia en Bajo Chirigagua: Niña sin registrar fallece por vómito y diarrea

La niña tenía varios días con un cuadro de vómitos y diarrea, por lo que decidió llevarla a un centro médico; pero en la mañana, cuando fue a tomarla en brazos, se percató de que ya no tenía signos vitales.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La falta de acceso oportuno a servicios de salud en comunidades de difícil acceso en la provincia de Chiriquí sigue cobrando la vida de infantes. Tan solo ayer se reportó la muerte de una bebé de solo 7 meses en la comunidad de Bajo Chirigagua, corregimiento de Alanje.

Según detalló la madre de la niña, que ni siquiera estaba registrada, ella tenía varios días con un cuadro de vómitos y diarrea, por lo que decidió llevarla a un centro médico; pero en la mañana, cuando fue a tomarla en brazos, se percató de que ya no tenía signos vitales.

La madre, de 34 años, notificó el suceso a la Policía Nacional, cuyas unidades coordinaron el levantamiento del cadáver con la Personería Municipal de Alanje, quienes efectuaron las diligencias del caso.

Esta no es la primera vez que en sectores remotos de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, infantes y adultos mayores fallecen por falta de acceso a servicios de salud en sus regiones, lo cual preocupa a sus habitantes, porque en varios casos, pese a ser trasladados a centros médicos, los pacientes terminan muriendo, ya que el traslado demora tanto que cuando llegan a la entidad de salud ya es tarde.

