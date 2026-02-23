Sucesos - 23/2/26 - 03:42 PM

Menor con antecedentes es baleado en Río Hato

El adolescente se presentó por sus propios medios hasta el centro de salud de Antón para recibir atención médica.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un menor de 17 años, que registra antecedentes por hurto y porte ilegal de arma de fuego, fue baleado mientras se encontraba en el sector de Lomas Abajo, ubicado en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé.

El adolescente se presentó por sus propios medios hasta el centro de salud de Antón para recibir atención médica. Allí, los galenos que lo atendieron determinaron que el menor había sido alcanzado por tres impactos de bala en brazo, mano y muslo, todo del lado derecho del cuerpo.

Según la versión que dio a las autoridades, él fue baleado por dos sujetos que iban en un caballo y luego estos escaparon hacia un potrero.

El joven fue atendido y posteriormente transferido al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.

Cabe señalar que este menor había sido aprehendido anteriormente por hurto a un local comercial, durante allanamientos en los que se le encontró en posesión de un arma de fuego, y también fue señalado por dispararle a una persona en la cancha de Barrio Lindo, en Río Hato.

 

