Bomberos combaten incendio de masa vegetal en Coclé por más de seis horas

Según detalló la entidad: "El fuego se originó en un extenso herbazal que representaba una amenaza directa para las viviendas cercanas", por lo que se brindó atención inmediata.

 

Panamá-Por más de seis horas, unidades del Cuerpo de Bomberos de Coclé, de las estaciones de Penonomé y Antón, combatieron un enorme incendio de masa vegetal registrado en la barriada Paseo del Río, ubicada en el distrito de Penonomé.

Mediante las labores de control, confinamiento y extinción, los camisas rojas lograron evitar la propagación de las llamas, protegiendo la vida y bienes de los residentes.

Tras el suceso, varias unidades bomberiles tuvieron que someterse a inhaloterapia por parte de paramédicos, debido a la cantidad de humo a la que estuvieron expuestos mientras sofocaban el incendio.

Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a evitar la quema de herbazales, basura o desechos, especialmente en temporada seca.

