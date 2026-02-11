Sucesos - 11/2/26 - 01:20 PM

Arrestan a segundo líder de Los Killa New Town Boys requerido por pandillerismo

"Adán", junto a otro hombre, fueron aprehendidos mientras se desplazaban en una camioneta por una vía en el corregimiento Victoriano Lorenzo

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Alias "Adán", señalado como cabecilla de la pandilla Killa NTB - Los Killa New Town Boys, fue aprehendido este miércoles en el corregimiento Victoriano Lorenzo, mediante la Operación Golpe 2.0, adelantada en el distrito de San Miguelito.

El subcomisionado Saúl Sánchez, Ejecutivo de la Zona Policial de San Miguelito, detalló que "Adán", junto a otro hombre, fueron aprehendidos mientras se desplazaban en una camioneta por una vía de este corregimiento.

Resaltó que ambos retenidos son requeridos por la Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita por el delito de pandillerismo en la provincia de Colón.

Tan solo ayer, durante el operativo "Golpe", adelantado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, fueron aprehendidos 11 presuntos miembros de este grupo delincuencial, entre los que figura alias "Dindi", de 45 años, también identificado como cabecilla de esta pandilla.

La investigación en contra de este grupo criminal inició en el año 2023, ya que desde entonces sus miembros son vinculados con la comisión de delitos graves como: homicidio, lesiones personales, privación de libertad y tráfico de drogas.

