Camión de mudanza era fachada: así capturaron a microvendedores de droga

Panamá- Un contingente policial cayó este miércoles sobre 14 vendedores criollos de droga de Alcalde Díaz, Chilibre y Las Cumbres, quienes fueron detenidos como parte de la Operación Impacto.

Los uniformados llegaron incluso a uno de los puntos en un camión de mudanza y sorprendieron a los microtraficantes, plantados en plena vía.

En total, según confirmó el comisionado Secundino Carrera, jefe de la zona policial Metro Norte, a los retenidos se les vincula con la comisión de delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad relacionada con drogas. Además, se les incautaron 182 dosis de presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, equipos tecnológicos y otros elementos probatorios que servirán para sustentar los casos durante el proceso de judicialización.

Una vez concluidas las 10 diligencias de allanamiento y registro, los retenidos, la droga y los demás indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes.



