Narcotraficantes lanzan droga al mar en Guna Yala, pero son capturados

Panamá- Dos sujetos fueron aprehendidos este miércoles en el sector de Carreto, comarca Guna Yala, durante la Operación “Escudo de Acero Fase 2”, cuando transportaban 39 paquetes de droga.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) detalló que los tripulantes de una embarcación fueron sorprendidos mientras navegaban por las costas de Carreto durante un operativo de control territorial. Al notar la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga.

Durante la persecución naval, los presuntos narcotraficantes intentaron deshacerse de las evidencias lanzando al mar los bultos que contenían la sustancia ilícita, pero fallaron en su cometido, ya que los sacos fueron recuperados y ellos resultaron retenidos.

Una vez que los sacos de colores estuvieron en poder de los fronterizos, fueron trasladados a Puerto Obaldía, junto con los detenidos y su embarcación. Allí, en conjunto con el personal de la Fiscalía de Drogas, fueron contabilizados, arrojando la cantidad de 39 paquetes de droga, aún por determinar.

Los sacos se rompieron en medio de la persecución, por lo que no se descarta que la cantidad de paquetes fuera mayor.



