Sucesos - 11/2/26 - 12:46 PM

Violento accidente en San Carlos: busito se estrella contra parada de autobuses

En el vehículo accidentado viajaban nueve personas, las cuales resultaron ilesas, pese al violento choque contra la estructura de concreto.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- El conductor de un microbús perdió el control del volante y colisionó contra una parada de autobuses ubicada a orilla de la vía Interamericana, a la altura del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

En el vehículo accidentado viajaban nueve personas, las cuales resultaron ilesas, pese al violento choque contra la estructura de concreto.

Una mujer, que se encontraba en la caseta de espera de autobuses al momento del accidente, fue trasladada a la policlínica "Dr. Juan Vega Méndez" de la Caja de Seguro Social (CSS) para revisión médica.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 011 y del servicio de ambulancias ALPHA evaluaron a los nueve ocupantes del microbús accidentado, determinando que no ameritaban traslado a un centro médico.

Te puede interesar

Narcotraficantes lanzan droga al mar en Guna Yala, pero son capturados

Narcotraficantes lanzan droga al mar en Guna Yala, pero son capturados

 Febrero 11, 2026
Arrestan a segundo líder de Los Killa New Town Boys requerido por pandillerismo

Arrestan a segundo líder de Los Killa New Town Boys requerido por pandillerismo

 Febrero 11, 2026
Violento accidente en San Carlos: busito se estrella contra parada de autobuses

Violento accidente en San Carlos: busito se estrella contra parada de autobuses

 Febrero 11, 2026
Pick up choca contra poste y deja sin energía varias comunidades en Bugaba

Pick up choca contra poste y deja sin energía varias comunidades en Bugaba

 Febrero 11, 2026
¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

 Febrero 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"