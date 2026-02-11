Violento accidente en San Carlos: busito se estrella contra parada de autobuses

Panamá- El conductor de un microbús perdió el control del volante y colisionó contra una parada de autobuses ubicada a orilla de la vía Interamericana, a la altura del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

En el vehículo accidentado viajaban nueve personas, las cuales resultaron ilesas, pese al violento choque contra la estructura de concreto.

Una mujer, que se encontraba en la caseta de espera de autobuses al momento del accidente, fue trasladada a la policlínica "Dr. Juan Vega Méndez" de la Caja de Seguro Social (CSS) para revisión médica.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) 011 y del servicio de ambulancias ALPHA evaluaron a los nueve ocupantes del microbús accidentado, determinando que no ameritaban traslado a un centro médico.