Aún faltan por capturar: Actualizan lista de "Más Buscados" por pandillerismo

Panamá- La alerta para ubicar a los 19 de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo y homicidio, se mantiene activa, según reiteró este lunes la Policía Nacional.

Según detalló la entidad, de la lista de 33 señalados que se divulgó el 24 de noviembre de 2025, aún falta por aprehender a 19, entre los cuales líderes de la organización criminal "Los HP" (Humildad y Pureza).

De los 14 señalados en la lista de noviembre, algunos han sido ubicados durante operativos conjuntos de la Policía y la Fiscalía Antipandillas, pero otros, sobre todo de menor rango, se han entregado.

Las autoridades también reiteraron que se mantienen vigentes las recompensas para quien brinde datos que permitan ubicar a los señalados, las cuales van desde los $2,000 hasta los $100 mil ofrecidos por el cabecilla de esta pandilla.

Hasta el momento aún faltan por ser aprehendidos:

Carlos Alberto Aguilar Becerra ($100 mil) y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga ($75 mil), líderes de la organización criminal "Los HP". Además, también están Eduardo Félix Robinson ($30 mil), Aries Josué Quintero ($20 mil) y Jean Carlo Valderrama ($20 mil).

Otros que conforman esta lista y por los cuales se ofrece recompensa de $10 mil son: Yair Aldayr Restrepo Barrera, Manuel Toribio Carrillo Chavarría, Juan De La Cruz Lara, Juan Pablo Pérez Bernal, Nicasio Elías Biens Rodríguez y Abdiel Edgardo Stevenson Jaramillo.

Se ofrece recompensa de $5 mil por datos que permitan su captura de: Marcos Miguel Cáceres Barría, Vladimir Alexander Del Mar Richards, Bernardo Alvarado Gaona, Fabio Javier Enrique Díaz Bascombe, Alberto José Ríos Rodríguez y Cirilo José Carrasco Vargas.

En tanto, se recompensará con $2 mil por: Celio Valdespino Rodríguez, Alberto Luis Murillo González.

A la fecha, se han entregado o han sido capturados:

-Jorge Antonio Guerrero y Aaron Moisés Heath, por los cuales se ofrecían $10 mil de recompensa.

-Jimmy Guillermo Williams Levexier, Edwin Enrique Quintana, ofrecían $5mil.

-Arístides Rangel López, Jeremías Amir Murillo Rodríguez, César Aaron De Gracia González, Joseph Alberto Murillo González, Riquelme Javier De Gracia Urriola, Álvaro Luis Fuentes Lino, Kewell Antonio Flores Alvarado, José Antonio Duncan Carrasquilla, Cristian Abdiel Ruedo Córdoba y Luis Antonio Morales Chacón; ofrecían $2mil.

Si usted tiene información que permita la captura de alguno de estos buscados denunciarlo de forma confidencial al 104 de la Policía Nacional o a los números telefónicos: 524-2514 0 511-9081