Ayudó a robar en pizzería y lo atraparon

Por ser el conductor que trasladó a otro cómplice a robar una pizzería en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón, Diómedes Sánchez S. fue finalmente detenido y llevado ante la justicia en la costa atlántica. Los ladrones se llevaron más de 2 mil dólares producto de las ventas del local.

El caso se remonta al 18 de febrero, cuando se presume que el imputado condujo un vehículo que transportó a un hombre hasta el local comercial dedicado a la venta de pizza. En el lugar, el sujeto sustrajo una bolsa con 2 mil 269 dólares con 10 centésimos que iban a ser depositados.

Tras el robo, el conductor ayudó a escapar al hombre que cometió el delito. Las investigaciones policiales permitieron su detención y presentación ante un juez de garantías. Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación por robo como cómplice, peticiones que fueron admitidas.

Finalmente, se le decretó la medida cautelar de detención provisional por el delito de robo, bajo el seguimiento de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.