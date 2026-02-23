Sucesos - 23/2/26 - 04:26 PM

Tarde de pánico en Santa Ana: Sujetos en camioneta protagonizan balacera

Producto del hecho, tres personas resultaron heridas. Entre ellas, un joven, aparentemente mayor de edad, terminó con un balazo cerca del tobillo izquierdo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un intenso intercambio de disparos rompió la calma esta tarde en el corregimiento de Santa Ana

Producto del hecho, tres personas resultaron heridas. Entre ellas, un joven, aparentemente mayor de edad, terminó con un balazo cerca del tobillo izquierdo. 

Al parecer, unos sujetos que llegaron en una camioneta de color blanco dispararon contra varios transeúntes y luego se dieron a la fuga, después que sus tiros fueron contestados.

Residentes del lugar corrieron a ver qué había ocurrido y algunos ayudaron a los heridos a trasladarse hasta el Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

El vehículo en el que viajaban los pistoleros fue captado en video, poco después en la vía que pasa frente al cementerio de Plaza Amador.

Por el momento se presume que el suceso está relacionado con viejas rencillas entre miembros de pandillas rivales.

Te puede interesar

Tarde de pánico en Santa Ana: Sujetos en camioneta protagonizan balacera

Tarde de pánico en Santa Ana: Sujetos en camioneta protagonizan balacera

 Febrero 23, 2026
Menor con antecedentes es baleado en Río Hato

Menor con antecedentes es baleado en Río Hato

 Febrero 23, 2026
Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Febrero 23, 2026
Bomberos combaten incendio de masa vegetal en Coclé por más de seis horas

Bomberos combaten incendio de masa vegetal en Coclé por más de seis horas

 Febrero 23, 2026
Contenedores procedentes de Ecuador ocultaban droga con destino a Reino Unido

Contenedores procedentes de Ecuador ocultaban droga con destino a Reino Unido

 Febrero 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros