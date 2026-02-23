Tarde de pánico en Santa Ana: Sujetos en camioneta protagonizan balacera

Panamá- Un intenso intercambio de disparos rompió la calma esta tarde en el corregimiento de Santa Ana

Producto del hecho, tres personas resultaron heridas. Entre ellas, un joven, aparentemente mayor de edad, terminó con un balazo cerca del tobillo izquierdo.

Al parecer, unos sujetos que llegaron en una camioneta de color blanco dispararon contra varios transeúntes y luego se dieron a la fuga, después que sus tiros fueron contestados.

Residentes del lugar corrieron a ver qué había ocurrido y algunos ayudaron a los heridos a trasladarse hasta el Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

El vehículo en el que viajaban los pistoleros fue captado en video, poco después en la vía que pasa frente al cementerio de Plaza Amador.

Por el momento se presume que el suceso está relacionado con viejas rencillas entre miembros de pandillas rivales.