Sucesos - 17/11/25 - 04:01 PM

Balacera en Puerto Pilón deja un muerto y dos heridos

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un muerto y dos heridos dejó la tarde de este lunes una intensa balacera ocurrida en las barracas del corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón.

Las tres personas afectadas por el ataque fueron trasladadas inicialmente al cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en el corregimiento de Sabanitas, para que recibieran atención médica.

No obstante, uno de los heridos que fue trasladado en un vehículo tipo pick up con franjas amarillas, llegó sin signos vitales.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Linces, quienes ayudaron en el ingreso de los heridos.

Posteriormente, los heridos sobrevivientes fueron trasferidos hacia la sala de emergencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero en la ciudad de Colón.

El cuerpo del occiso quedó en las instalaciones de la Policlínica de Sabanitas para que se realizara el levantamiento por parte de los funcionarios de criminalística.

A toda el área donde ocurrió este evento violento se trasladó la Policía Nacional para dar con los involucrados en este hecho de sangre en Río Alejandro, considerado como una zona roja y peligrosa por la presencia de bandas.

 

