Balean a 'Japa' en Samaria

Panamá- Un hombre conocido como 'Japa' fue herido de bala en las inmediaciones del parque que se ubica en el sector 4 del Hueco de Samaria, corregimiento Mateo Iturralde, en el distrito de San Miguelito.

El hombre, mal herido, fue trasladado anoche a un centro médico cercano, donde sus heridas fueron curadas y luego dado de alta, ya que no eran de consideración.

Sus atacantes, aunque lograron escapar, están siendo buscados por las autoridades para establecer el móvil de este atentado.

Por el momento, se desconocen los detalles de cómo ocurrió el hecho, pero ya la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidios de San Miguelito lo investigan.