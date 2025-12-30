Búsqueda intensiva de niño de 13 años desaparecido en el río Santa María

Panamá- Un menor de 13 años desapareció ayer, alrededor de las 3:30 de la tarde, en el río Santa María, a la altura de Charco el Rey, en El Roble de Aguadulce (Coclé).

El menor debía cruzar el río desde donde se encontraba para llegar a su casa antes de que cayera la noche, pero el caudal estaba incrementado. Sus padres, al ver que ya era de noche y no llegaba a casa, notificaron su desaparición a las autoridades.

Anoche mismo, personal del Cuerpo de Bomberos y unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Herrera y Coclé iniciaron un operativo de búsqueda, pero tuvieron que suspenderlo, porque lo irregular de la vegetación y la oscuridad les impedían avanzar.

Esta mañana, a eso de las 6:00 a. m., el operativo fue reanudado tanto en las aguas del río como por tierra. Moisés Tristán, director regional del Sinaproc en Herrera, aseguró que la longitud y amplitud del río causa que la búsqueda se prolongue, a lo que se suma el clima desfavorable. Pese a ello, dijo Tristán, "tienen la esperanza de que la búsqueda se mantenga a buen ritmo".